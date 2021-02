Romagnuolo: «Ancora furbetti del vaccino, lo scandalo si allarga. Subito le dimissioni»

CAMPOBASSO. «Secondo quanto ho dichiarato poco fa in consiglio regionale, ho chiesto al Presidente della regione se il teatrino dove è stato consumato la vigliaccata dei furbetti del vaccino, è l'Ospedale di Termoli. Inoltre, ho chiesto sempre al Presidente, se oltre al componente del Consiglio Regionale del Molise, che sia un assessore regionale o un Consigliere regionale, anche familiari stretti di amministratori locali abbiano usufruito di questo privilegio, mentre moltissimi molisani muoiono a causa del Covid. Abbiano, questo sciacalli, almeno il buon gusto di confessarlo, visto che lo fanno anche i ladri per avere una riduzione della pena. Adesso ci aspettiamo le dimissioni. I molisani, hanno il diritto di sapere se sono coinvolti in questa losca e torbida vicenda, anche amministratori locali del Comune di Termoli e loro familiari». Queste le dichiarazioni della consigliera regionale di Fratelli d’Italia Aida Romagnuolo al margine del consiglio regionale di questa mattina.