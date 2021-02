TERMOLI. «Firmiamo per la legge contro la propaganda fascista»: è questo l’appello lanciato da Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra.

FIRMIAMO TUTTI!

NORME CONTRO LA PROPAGANDA E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI A FASCISMO E NAZISMO E LA VENDITA E PRODUZIONE DI OGGETTI CON SIMBOLI FASCISTI E NAZISTI

Questo il titolo della proposta di legge di iniziativa popolare che è possibile firmare presso l’ufficio elettorale del Comune di Termoli, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12, fino al 31 marzo 2021.

I moduli erano già pervenuti, ma non erastata data informazione in materia, nonostante già prima dell’arrivo dei moduli stessi alcuni cittadini si fossero recati a chiedere se si poteva firmare.

Dopo i recenti, disgustosi episodi avvenuti in provincia di Torino e al IV Municipio di Napoli (3 consiglieri che votano con il braccio alzato nel saluto romano, un dipendente comunale che festeggia il pensionamento con una torta decorata con il volto di Mussolini), è ora di usare il nostro diritto di cittadini per la presentazione di proposte di legge e far arrivare a Roma una valanga di firme, in modo che non sia facile poi seppellirle in un cassetto.

Sottovalutare certi eventi derubricandoli a goliardate o stupidaggini è pericoloso; sdoganare comportamenti che la storia ha già giudicato e ripudiato è indegno, specie se i fatti si verificano nei luoghi della democrazia e coinvolgono rappresentanti istituzionali. Classificare come folklore queste vergognose nostalgie, consentite da un certo lasciar correre a livello politicoe giudiziario, significa calpestare la Costituzione, nata dalla Resistenza, che piaccia o no.

Per certe ideologie il giudizio della storia è netto, e “scherzi” di questo tenore non devono essere più possibili.

Abbiamo quindi voluto stamattina far partire concretamente la raccolta firme, e subito informare i cittadini. Chiediamo a tutti di recarsi al più presto a firmare, e a far conoscere questa opportunità, partita da una iniziativa dell’Anagrafe Antifascista e sostenuta dall’ANPI nazionale e locale.

Firmiamo tutti, firmiamo subito. E fermiamo la propaganda nazifascista, in tutte le sue forme.