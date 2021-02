San Biagio, non ci saranno manifestazioni a cavallo a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Vigilia di San Biagio a San Martino in Pensilis, la prima con la pandemia, visto che lo scorso anno si aveva appena la notizia della coppia cinese che ha ufficializzato la presenza del coronavirus in Italia (presente in realtà da mesi prima). Lo scorso 20 gennaio con proprio decreto il sindaco ha annullato tutte le manifestazioni ritualmente rinnovate il 3 febbraio. «Causa emergenza epidemiologica Covid-19, la “processione a cavallo” nonché le manifestazioni connesse in onore di San Biagio Martire, previste il 3 febbraio 2021, devono ritenersi annullate e non verranno effettuate. Considerato che l'ingresso e la permanenza nel territorio comunale di persone potenzialmente a rischio di trasmissione del virus accrescono in modo esponenziale ii rischio di pregiudicare la salute della popolazione comunale.

Come avviene da decenni, il 3 febbraio è prevista una "processione a cavallo" con la partecipazione di un "gruppo di devoti cavalieri", con inizio, solitamente, alle ore 7:30 e fine alle ore 12 circa; la "processione" è partecipata da un nutrito numero di cavalli e cavalieri aderenti alle Associazioni dei Card, non solo di San Martino in Pensilis ma anche dei Paesi confinanti, ed anche da appassionati degli equidi; la manifestazione è particolarmente sentita dai sanmartinesi e dagli abitanti dei Paesi limitrofi e richiama in strada, al passaggio, della "processione" numerose persone; sentiti il parroco della chiesa San Pietro Apostolo di San Martino in Pensilis, gli organizzatori della "processione a cavallo" e i rappresentanti delle Associazioni Carristiche i quali hanno convenuto, stante la gravità dell'emergenza sanitaria in atto e nel rispetto dei vari Decreti Ministeriali recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla prioritaria necessità di preservare da qualsiasi rischio di infezione la popolazione».