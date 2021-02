Scuola dell'infanzia a Santa Croce di Magliano, maestra positiva e bimbi a casa

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Si allarga la mappa dei comuni in basso Molise dove viene sospesa l’attività didattica in presenza nell'asilo. Dopo Larino, nel Cratere anche a Santa Croce di Magliano il sindaco Alberto Florio ha ritenuto opportuno sospendere le lezioni da oggi a martedì 9 febbraio per la scuola dell’infanzia. «Data la positività al Covid-19 di un insegnante della scuola dell’infanzia, la dirigente scolastica, Giovanna Fantetti mi ha comunicato la sospensione della didattica in presenza della sezione interessata. Per precauzione e per la salvaguardia della salute pubblica ho deciso di sospendere la didattica in presenza di tutte le sezioni della scuola dell’infanzia fino al 9 compreso».