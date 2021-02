Contucci: altri 3 casi a Montenero, collegati al cluster di una località limitrofa

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaco di Montenero di Bisaccia informa che «oggi registriamo altri tre positivi al Sars-CoV-2: si tratta di soggetti della stessa famiglia, che erano già risultati positivi al tampone antigenico rapido e che hanno contratto il virus attraverso una persona appartenente ad un cluster sviluppatosi in un paese limitrofo. La catena dei contatti è comunque già stata ricostruita e isolata.



In merito alla persona positiva registrata ieri, invece, ho appurato che il contagio era già noto e i relativi contatti erano già stati isolati.

Al fine di porre un argine sempre più tempestivo all'avanzata del virus sul territorio, invito caldamente tutti i monteneresi che dovessero effettuare un tampone antigenico rapido presso un laboratorio privato, a continuare a comunicare, come stanno già facendo, l'eventuale positività al proprio medico di base, all'Asrem e anche alla sottoscritta, in modo tale che io possa avere il quadro puntuale e realmente aggiornato sull'andamento della pandemia qui a Montenero, ma anche e soprattutto per fornirvi ogni possibile informazione e supporto utile per la ricostruzione della catena dei contatti e sulle modalità dell'isolamento.

Ricordo che è solo grazie alla collaborazione attiva di tutti che potremo vincere questa battaglia.

Concludo con l'augurio di ogni bene alla persona guarita oggi».