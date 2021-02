MONTENERO DI BISACCIA. L'operosità del Lions Club di Larino e del Lions Club Satellite di Montenero non si ferma e dimostra con irruenza l'interesse per il territorio. Ieri, durante una ristrettissima riunione(rispettando le regole anticovid), tra il Club di Larino e il Club Satellite di Montenero di Bisaccia, sono state indette nuove cariche.

Claudia Castelli, assistente sociale e responsabile risorse umane, è stata nominata nuovo presidente dei Lions di Montenero, Pasquale Tieri, imprenditore agroalimentare ha preso il ruolo di Segretario e Galileo Casimiro, consulente tributario e aziendale è stato confermato socio, come Angelo Del Gesso. Tutti erano già soci del Club, il quale però ha vissuto in questo periodo un rimpasto delle cariche, causa dimissioni di alcuni "pezzi forti" del Club. Nuovi soci sono in arrivo con l'auspicio di continuare a servire al meglio la comunità locale ed internazionale.