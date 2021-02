Media education e corretta informazione: intesa Ufficio scolastico regionale e Ordine giornalistI

CAMPOBASSO. Promuovere la corretta informazione e l’educazione ai media nelle scuole, ma anche sviluppare progetti comuni sulla formazione di docenti e studenti, sulla comunicazione e i social media. L’Ufficio Scolastico Regionale del Molise e l’Ordine dei Giornalisti del Molise hanno sottoscritto oggi un apposito Protocollo d’intesa che rafforza la collaborazione tra i due enti. Il Protocollo è stato firmato nella sede dell’Ufficio Scolastico Regionale a Campobasso dal Direttore dell’USR, Anna Paola Sabatini, e dal Presidente dell’ODG Molise, Vincenzo Cimino.



Tra le varie azioni previste nel documento si parla anche di favorire occasioni di incontro e confronto tra i professionisti dell’informazione gli studenti, i docenti, i dirigenti scolastici, il personale della scuola e le famiglie, oltre a promuovere progetti formativi, eventi, concorsi e percorsi di orientamento scolastico e professionale. Il Protocollo, inoltre, servirà a coinvolgere le scuole su iniziative che valorizzino la cultura civica e la cultura digitale sulla scia della normativa in materia indicata dal Ministero dell’Istruzione.

La firma del Protocollo sancisce anche la nascita dell’“Osservatorio sulla Media education”, promosso dall’USR e dall’ODG Molise con l’obiettivo di stimolare e monitorare iniziative che possano coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado verso percorsi efficaci di Cittadinanza digitale (anche alla luce della “nuova” Educazione civica, materia divenuta curriculare nelle scuole a partire dall’a.s. 2020/2021). Obiettivo dell’Osservatorio, in particolare, è promuovere un uso corretto del web e dei social, promuovere la comunicazione positiva e gentile nelle scuole, contrastare l’hate speech, sensibilizzare studenti, docenti e famiglie sui temi della lotta al bullismo, al cyberbullismo e alle fakenews. Ma anche facilitare l’apprendimento delle life, soft e digital skills nel mondo dell’istruzione e promuovere percorsi di legalità.

“La firma di questo Protocollo – ha dichiarato il Direttore dell’USR Molise, Anna Paola Sabatini – rafforza il nostro impegno per promuovere la corretta informazione e l’educazione ai media nelle scuole. Sappiamo quanto questo sia un tema delicato, di stretta attualità e di estremo interesse per la nostra intera Comunità scolastica. E’ nostro obiettivo contribuire a sensibilizzare sempre di più studenti, docenti e famiglie su questi temi che uniscono, sotto la stessa “bandiera”, educazione civica, legalità, cultura digitale, informazione, comunicazione e innovazione”.

“Già da alcuni anni – ha aggiunto il Presidente dell’ODG Molise, Enzo Cimino - il nostro Ordine collabora con l’Ufficio Scolastico Regionale per diffondere presso le scuole la cultura della corretta informazione. Lo abbiamo fatto con attività di formazione in classe coinvolgendo i nostri iscritti, insegnanti e studenti. Ora, rafforziamo e strutturiamo questa sinergia in modo da rendere ancora più efficaci le nostre azioni che puntano a diffondere la cultura, i valori, l’etica del giornalismo anche nel mondo dell’istruzione”.