Centro senza elettricità per lavori Enel, disagi anche in municipio

TERMOLI. Blackout programmato, si fa per dire, quello di Enel che oggi, dalle 10.30 alle 17 ha tolto l'elettricità in buona parte del centro, come da avvisi piazzati in giro. Ci chiediamo, invece, perché non utilizzino il canale della diffusione stampa, che sicuramente raggiungerebbe un maggior numero di persone. Siamo nel 2021, magari la comunicazione digitale potrebbe essere opportuna utilizzarla... tornando a noi, anche il municipio e il palazzo della Curia sono incappate in questa interruzione, che ha riguardato via Sannitica, corso Nazionale, via Mario Milano, via XXIV maggio, via Margherita di Savoia, via IV novembre, una parte del lungomare Cristoforo Colombo, piazza Sant'Antonio, via da Capua, via Oliviero, via Adriatica, via Frentana e via Roma, nei numeri civici rispettivamente indicati.