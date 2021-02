Antonio Di Lena stroncato da un infarto a 71 anni, cordoglio degli ex colleghi dello Zuccherificio

PALATA. Lutto negli ambienti degli ex dipendenti dello Zuccherificio del Molise. A Palata, un infarto ha stroncato a 71 anni Antonio Di Lena. La benedizione ci sarà domani alle 9.30 al cimitero, con una cerimonia ristretta a causa dell’emergenza Covid. «Se è vero che le parole non servono in momenti come questi è anche vero che il dolore può essere alleviato con la vicinanza di chi vi vuole bene. Ci stringiamo al vostro dolore per la perdita del nostro ex collega e amico Antonio Di Lena. Tutti i tuoi veri amici e colleghi dello Zuccherificio di Termoli».