TERMOLI. Ore difficili, anzi difficilissime, per le linee mobili italiane: numerosissime le segnalazioni relative a disservizi su reti a partire dalle 17 di oggi, mercoledì 3 febbraio. I problemi sembrano colpire indistintamente tutte le reti, salvo Vodafone dove i disservizi sembrano essere minori, anche se su Ho (rete mobile che fa capo alla compagnia) si registrano difficoltà simili ai competitors.

La rete mobile ad aver subito il down sembra essere proprio WindTre e con lei tutte le altre compagnie che si appoggiano sulle sue antenne come Iliad e ancora PosteMobili e perfino Tim. Le segnalazioni che arrivano, principalmente tramite i cinguettii di Twitter, riguarderebbero non solo le chiamate che in alcuni casi non partirebbero e in altre ci sarebbe assenza di segnale, ma anche la fase di navigazione: internet lento, difficoltà nel caricare le pagine, impossibilità di collegarsi ai social sono le problematiche più diffuse.

I malfunzionamenti si protraggono anche in serata e sembrano colpire numerose zone italiane, con concentrazioni maggiori nelle grandi città, com’è facile immaginare. Termoli, sfortunatamente, non si esime e molti utenti segnalano lentezza nell’uso di internet e audio poco chiari in fase di chiamata. Riuscire a comprendere le vere ragioni che hanno mandato in down così tanti operatori è difficile, ma WindTre assicura che i suoi tecnici sono al lavora per scoprire le cause e porre rimedio ai disservizi.