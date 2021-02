Contagi a Montenero e nel basso Molise, la Contucci incontra i rappresentanti delle scuole

MONTENERO DI BISACCIA. Nella tarda serata di ieri sera le rappresentanti di tutti gli ordini di scuola si sono riunite con la sindaca di Montenero di Bisaccia. «Siamo state messe al corrente della riflessione che si sta facendo circa l'incremento di contagi che c'è nei paesi limitrofi e che si sta pensando, in via precauzionale, di chiudere le scuole. Tale decisione verrà presa questo fine settimana e ci verrà prontamente comunicata attraverso i canali ufficiali». Questo il messaggio diffuso alle famiglie. Intanto, era stato pubblicato anche il post della Contucci.

«Cari concittadini, abbiamo due nuovi positivi al Sars-CoV-2: si tratta di persone che hanno contratto il virus da componenti di un focolaio attivatosi in un paese limitrofo. Anche in questo caso la catena dei contatti è stata già ricostruita e gli interessati sono tutti isolati. Come saprete, in questi giorni il virus sta avanzando spedito in molte realtà della nostra regione; anche in alcuni paesi limitrofi al nostro abbiamo notato una recrudescenza dei contagi, che a loro volta stanno facendo crescere purtroppo anche il numero dei ricoveri. Le notizie delle ultime ore fanno presagire un incremento dei casi di positività anche nel nostro paese, ed è per questo motivo che vi esorto ad adottare, specie in questa fase, ogni possibile cautela nelle attività quotidiane che comportano la presenza in contesti in cui vi sono persone non conviventi. Vi ringrazio fin da ora per la collaborazione.

L'ultima notizia è che amministratori (me compresa) e dipendenti comunali venuti a contatto la scorsa settimana con un positivo in Municipio, sono risultati negativi sia al tampone antigenico che a quello molecolare.