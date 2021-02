Puchetti: a Larino ci sono 29 positivi attuali, due concittadini al Cardarelli

LARINO. «Non è stata una bella giornata quella che sta per chiudersi. Da quanto appreso due nostri concittadini, risultati positivi nei giorni scorsi al Covid, sono stati ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli per l'aggravarsi delle loro condizioni».

E' questo l'incipit del post con cui il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, ha informato da Facebook la comunità frentana sull'andamento epidemiologico.

«A fronte di un guarito, altri 3 larinesi sono risultati positivi al tampone molecolare. Per due, la ricostruzione del contagio è riconducibile all'ambiente di lavoro, per la terza persona si sta cercando di capire dove e da chi abbia contratto il virus al fine risalire ai contatti avuti.

Più volte mi si chiede di rivelare i nomi delle persone contagiate e più volte sottolineo che ciò è impossibile, ma quello che voglio ribadire è che ognuno deve comportarsi secondo le norme dettate in tema di contenimento del virus. Non solo, ma coloro che sono risultati positivi hanno l'obbligo, loro e i loro familiari conviventi, non solo, di mettersi immediatamente in quarantena, ma anche di comunicare all'Asrem i nominativi delle persone con le quali si è avuto uno stretto contatto.

Più volte ho anche ricordato che eseguire un tampone a distanza di poche ore dal contatto con un positivo potrebbe rivelarsi vano in quanto i medici consigliano di sottoporsi al test almeno dopo 72 ore dal contagio. Un tampone negativo dopo solo 24 ore dal contagio non ci autorizza a vivere come se nulla fosse successo. Potremmo aver contratto comunque il virus e risultare positivi solo successivamente.

Per cui per ogni dubbio, perplessità rivolgetevi ai vostri medici di base al fine di valutare al meglio cosa fare in caso di contatto stretto con persona risultata positiva.

I casi attualmente positivi a Larino salgono, dunque, a 29. Naturalmente rinnovo gli auguri di pronta guarigione per tutti».