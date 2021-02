Fondo nazionale non autosufficienza, la graduatoria premia 98 beneficiari

LARINO. Terminata l'attività istruttoria, condotta in collaborazione con il Distretto Sanitario di Termoli-Larino, l'Ambito Territoriale Sociale di Larino rende noto che nella giornata odierna è stata pubblicata la graduatoria dei beneficiari degli interventi riservati ai cittadini residenti in condizioni di disabilità grave e gravissima. La misura, finanziata con le risorse derivanti dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza 2019 incrementate dal confinaziamento regionale per l'importo complessivo di € 426.624,85, persegue l'obiettivo finale di evitare i ricoveri e le istituzionalizzazioni improprie, sostenendo la permanenza al domicilio e, quindi, i livelli di autonomia delle persone disabili, mediante l'erogazione di un contributo monetario in favore del caregiver e del servizio di assistenza domiciliare. A valere sul medesimo canale di finanziamento, rientrano anche le attività dei Centri Socio Educativi territoriali di Larino, San Martino in P. e Santa Croce di M. che contano complessivamente 32 utenti, nonché i progetti di autonomia destinati ai minori con handicap grave. A beneficiare degli interventi saranno 98 persone, di cui 57 con disabilità severa destinatari della linea di intervento afferente alla lettera A, il cui budget ha consentito di soddisfare, quest'anno, il 100% della domanda avente diritto.

E' possibile visionare la graduatoria sul sito del comune capofila di Larino www.comunelarino.it.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato altresì, l’Avviso Pubblico per la presentazione dei Progetti in materia di Vita Indipendente – 2^ annualità, sempre a valere sulle risorse aggiuntive FNA 2019 per complessivi € 100.000,00.