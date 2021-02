Crisi di Governo, Castaldi: "Vogliamo Conte, per ora no a Draghi"

VASTO. Il senatore vastese Gianluca Castaldi ieri sera è stato intervistato dopo il summit del M5s sull'attuale crisi di Governo. Ai microfoni di La7, durante lo speciale condotto da Mentana in prima serata, l'esponente grillino ha affermato:

"Ora si stanno esponendo varie posizioni all'interno del movimento, è un bel momento democratico. Le polemiche sicuramente ci saranno perché non tutti hanno la stessa posizione. Noi siamo del Movimento 5 stelle e sicuramente dobbiamo rispettare quello che è il centralismo democratico e quindi quello che uscirà fuori dalla maggioranza del gruppo. Crimi ha detto per ora no a Draghi ed è la posizione maggioritaria in questo momento. Serve un governo politico, lo abbiamo chiesto con forza. Ci auguriamo che con responsabilità si torni sui propri passi e si dia la possibilità a Conte di concludere l'ottimo lavoro fatto per l'Italia e per l'Europa con un governo politico. Siamo per il ritorno di Conte ed è chiaro che se ci sarà un Governo politico per noi sarà lui a guidarlo".