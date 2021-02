TERMOLI. In occasione della giornata mondiale contro bullismo e cyber-bullismo a scuola, che cade domenica prossima 7 febbraio, come già annunciato nell’intervista che introdusse la giornata della memoria, stamani, dalle 10, incontro da remoto con l’autrice del libro “La mia resilienza in un corpo morbido” Maryanna Lo Preiato Presidente e portavoce dell’ Associazione Curvy Pride, reduce proprio lo scorso 27 gennaio dal salotto di Rosanna Cancellieri su Tv8. Assieme a lei, anche il giurista Vincenzo Musacchio.

Insieme per dialogare con i nostri ragazzi di Bullismo, cause ed effetti, si parlerà di bulli e di bullizzati, di chi perpetra e di chi subisce, quali le cause e quali i danni. Testimonianze di chi ha subitoe conseguenze penali e giuridiche per chi commette atti di Bullismo. Un evento scolastico che rientra nel Progetto di Educazione Civica, patrocinato dal Comune di Termoli, saranno presenti gli assessori Silvana Ciciola e Michele Barile.

L’incontro si svolgerà esclusivamente online.

Classi coinvolte le prime della scuola media e le classi quinte della primaria di Difesa Grande e Via Po dello stesso Comprensivo.