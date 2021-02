"No Draghi", scende in piazza Rifondazione comunista

TERMOLI. «L'incarico a Mario Draghi impone un'immediata mobilitazione del nostro partito per contrastare il coro di unanime consenso». Lo pensa il Partito della Rifondazione comunista in Molise, e non solo.

«Ci sarà una giornata di mobilitazione nazionale organizzato dal "Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea" con presidi-conferenza stampa e volantinaggi NO DRAGHI.