Premio lavoratori Sevel, sarà erogato in una soluzione nella busta paga di febbraio

ATESSA. Nonostante il Covid i lavoratori Sevel avranno il premio previsto dal contratto collettivo come conferma la Fim-Cisl:

"Lavoratrici e lavoratori, si è appena concluso la riunione tra le organizzazioni sindacali e la direzione di stabilimento per analizzare e discutere i dati di efficienza riferiti all'anno 2020 e il relativo premio previsto dal contratto collettivo specifico di lavoro.

La percentuale raggiunta combinato alla medaglia Wcm serve in ogni singolo stabilimento a determinare il calcolo del premio spettante.

Nello specifico, lo stabilimento Sevel, in quest' anno dove le nostre vite sono state stravolte dal Covid-19, gli affetti e la nostra quotidiana normalità messa a forte discussione, solo grazie alla determinazione e al lavoro di tutti i lavoratori al fine del raggiungimento degli obiettivi, avendo mantenuto la medaglia Silver con il punteggio di 66 punti, le somme che verranno erogate nelle diverse fasce sono:



1° FASCIA PARI A 1279,69

2° FASCIA PARI A 1373,33

3° FASCIA PARI A 1685,44

La somma verrà erogata in un'unica soluzione nella busta paga di febbraio, e la tassazione applicata sara del 10%. Sul premio di efficienza, non ci saranno penalizzazioni nei casi di assenza retribuita da enti previdenziali assistenziali ( malattia, infortunio, maternità, legge 104 ecc).

Soprattutto in questo momento storico negativo, dove l'economia continua a ristagnare e le famiglie a perdere potere di acquisto con enorme e concrete difficoltà, come Rsa Fim-Cisl siamo convinti che i risultati si ottengono contrattando e discutendo."