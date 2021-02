Emergenza Covid a Montenero, il sindaco: «Due cluster sotto monitoraggio»

MONTENERO DI BISACCIA. L’emergenza sanitaria da Covid-19 continua ad interessare il Molise, con i contagi crescenti soprattutto verso la zona costiera. Una situazione che preoccupa i residenti e che il sindaco di Montenero Simona Contucci ha deciso di affrontare nell’aggiornamento serale del bollettino.

«Cari concittadini, ieri sera l'Asrem ci ha comunicato la presenza di altri 8 nuovi positivi al Sars-CoV-2. Alcuni di loro hanno contratto il virus all'interno del proprio nucleo familiare, nel quale era già presente un soggetto positivo. In questi casi la catena dei contatti è già stata ricostruita e isolata. Per altri, invece, si tratta di nuovi contagi, la cui catena dei contatti è in via di ricostruzione.

In questi giorni abbiamo monitorato costantemente due cluster importanti: per questo motivo, grazie alla disponibilità del Dipartimento Unico di Prevenzione dell'Asrem, sono stati effettuati ieri 60 tamponi molecolari presso il Poliambulatorio di Montenero di Bisaccia. L'alto numero dei positivi di ieri, quindi, è anche il frutto di questa indagine svolta l’altro ieri.

La fotografia complessiva della situazione a Montenero di Bisaccia, a ieri, è la seguente: 22 soggetti positivi al test molecolare Asrem, 5 positivi da test antigenico rapido, 2 positivi da tampone molecolare effettuato fuori regione, 1 caso sintomatico a seguito di un contatto avuto con un soggetto positivo e un altro positivo domiciliato nel nostro paese, ma residente in altro Comune.

Con sincero spirito di collaborazione, che ritengo necessario a tutti i livelli in questo momento storico, ho provveduto inoltre a comunicare alla Dirigente dell'Ipseoa di Termoli la presenza, già nei giorni scorsi, di una studentessa montenerese positiva al test antigenico rapido.

Il quadro complessivo, che sto continuando a monitorare e valutare attentamente in queste ore, impone alcune riflessioni e richiede anche una maggiore attenzione da parte di tutti; a questo proposito voglio ricordare a tutti i conviventi con soggetti risultati positivi al Sars-Cov-2, che in questi casi è obbligatorio isolarsi immediatamente e rispettare la quarantena.

Concludo questo lungo aggiornamento odierno augurando ogni bene ai 3 concittadini guariti che l'Asrem ci ha comunicato ieri sera».