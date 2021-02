Docente positivo al test rapido, tamponi molecolari per gruppo di studenti a Petacciato

PETACCIATO. Il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, interviene nuovamente sull'emergenza Covid. «Ricevuta comunicazione circa la positività al tampone rapido antigenico di un docente che ha avuto contatto con 9 ragazzi, seppur a distanza e con le dovute protezioni; sentita la dirigente scolastica, che ha disposto la didattica a distanza per gli alunni interessati, mentre tutti gli altri alunni proseguiranno regolarmente la didattica in presenza; comunico che in raccordo con l’Asrem, è stato stabilito che gli alunni saranno sottoposti a tampone molecolare il decimo giorno dall’ultima esposizione e cioè il giorno 11 febbraio per il primo gruppo, il 12 febbraio per il secondo gruppo. Rinnovo a tutti la raccomandazione alla massima prudenza e al rispetto delle note regole: utilizzo delle mascherine; distanziamento; igienizzazione mani».