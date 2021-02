Chiude dall'8 al 12 febbraio anche l'istituto omnicomprensivo di Casacalenda

CASACALENDA. Al fine di effettuare sanificazioni generali dei plessi di Casacalenda, con provvedimento in corso di pubblicazione, il Commissario prefettizio Agnese Scala, sentita la dirigente scolastica, stabilisce la chiusura di tutti i plessi scolastici insistenti sul territorio di Casacalenda, relativamente alle scuole di ogni ordine e grado, dal giorno 8 al giorno 12 febbraio 2021. Nei plessi di Morrone del Sannio e Ripabottoni l’attività didattica prosegue regolarmente in presenza. Inoltre, dal 15 al 17 febbraio 2021, per tutte le Scuole facenti capo all'Istituto Omnicomprensivo, saranno sospese le attività didattiche sia in presenza che in Dad. Gli uffici di segreteria saranno chiusi il 15 e 16 febbraio. Il personale Ata che non fruisce di ferie in dette giornate, recupererà le ore di servizio non prestato come da vigente normativa.

A Santa Croce di Magliano, si è concluso il primo screening covid-19 con tamponi rapidi antigenici dedicato al Liceo scientifico. Tutto il personale docente e non e tutti gli studenti sono risultati negativi. «Abbiamo deciso di testare anche i bimbi della sezione della scuola dell’infanzia, dove qualche giorno fa, era stata riscontrata una positività nel corpo docente. Insieme ai bimbi, abbiamo sottoposto a screening anche alcuni genitori. Abbiamo riscontrato 8 positività di residenti nel nostro Comune e una non residente. In totale abbiamo effettuato 90 tamponi antigenici rapidi e di questi 9 hanno dato esito positivo.

L’Amministrazione comunale ha deciso di sospendere, dunque, vista la presenza di numerosi contatti familiari, le lezioni in presenza per le scuole primarie e secondarie di primo grado e di prorogare la sospensione delle scuole dell’infanzia fino al 15 febbraio. Martedì 9 febbraio effettueremo un nuovo screening , rivolto a tutti gli studenti , docenti e personale non docente della scuola dell’infanzia e delle scuole dell’obbligo. Rivolgiamo, ancora di più, appello accorato a tutta la popolazione, affinché partecipi nuovamente, al prossimo screening di massa organizzato in modalità drive-in per i giorni 13 e 14 febbraio prossimi. Continuiamo a confidare in una risposta il più ampia possibile, perché come dimostrato oggi, più testiamo, più possiamo spezzare le catene dei contagi», le parole del sindaco Alberto Florio.