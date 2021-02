Scontro tra due camioni e furgone sull'A14, morti volontaria di San Severo e un conducente

SAN SEVERO. Dramma sull’A14, nel tratto compreso tra Pesaro e Cattolica. All’alba di oggi scontro mortale tra due mezzi pesanti e un furgone staffetta che trasportava cani, costato la vita a due persone, tra cui la volontaria Enpa di San Severo

Come riportano FoggiaToday.it e Rimini Today.it, «Tra le vittime, c'è Elisabetta Barbieri, volontaria e 'staffettista' dell'Enpa di San Severo. Il fatto è successo intorno alle 5 del mattino: secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il furgone-staffetta era partito dal Foggiano con alcuni cani diretti al Nord. Ancora da accertare le cause del violento impatto, avvenuto con due mezzi pesanti in transito lungo l'arteria autostradale. Oltre alla staffettista Elisabetta, ha perso la vita anche l'autista del furgoncino, mentre uno dei camionisti sarebbe in gravi condizioni. Uno dei cani è morto sul colpo, mentre gli altri si sarebbero riversati in autostrada, terrorizzati. Il tratto autostradale è stato chiuso alla circolazione. Dolore e sgomento tra le associazioni animaliste di Capitanata e dell'intera Puglia».