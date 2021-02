CAMPOBASSO. Pazienti trasferiti altrove per mancanza di posti letto Covid e allora ci si attiva per correre ai ripari in Molise. Dieci posti letto di area medica saranno attivati nelle prossime ore al Gemelli Molise.

Lo annuncia il presidente della Regione Molise Donato Toma. Così il governatore fronteggia l’emergenza relativa alla saturazione di Malattie infettive del Cardarelli, unico centro Covid del Molise.

«Da parte dell’amministratore delegato Condorelli – ha spiega Toma oggi a TeleRegione – c’è stata massima collaborazione. l’emergenza ora è l’area medica, ma se avremo bisogno di terapie intensive potremo contare sul loro apporto. Il Gemelli – chiosa il governatore – è un’estensione del Cardarelli su cui fare affidamento. Porteremo lì i degenti di malattie infettive in via di guarigione».