Zona rossa in basso Molise, Di Pardo chiude le scuole a Petacciato

PETACCIATO. Il sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo ha chiuso le scuole per l'intera durata della zona rossa.

«Vista l’ordinanza n.9 del 7 febbraio 2021 del Presidente della Regione Molise, con la quale si estendono le disposizioni contenute nell’art.1 dell’ordinanza n.7 del 31 gennaio u.s., adottata per il Comune di Campomarino, ai Comuni ivi elencati ricadenti nel territorio del Basso Molise, tra cui Petacciato; atteso che con la suddetta ordinanza di fatto l’intero territorio del basso Molise diviene zona rossa a partire da domani e fino al 21 febbraio p.v., con l’applicazione di stringenti misure di contenimento dell’epidemia da covid-19 in atto; considerato il numero elevato di contagi riscontrati in alcuni Comuni a noi limitrofi; considerata la pressione sugli ospedali di Termoli e Campobasso al limite della saturazione; rilevato che tanti nostri concittadini per motivi di lavoro hanno contatti con persone residenti nei Comuni dove il contagio è maggiormente esteso; rilevato, altresì, che numerosi sono gli insegnanti dell’Istituto comprensivo di Petacciato provenienti dai Comuni limitrofi; per quanto sopra esposto, con ordinanza sindacale n. 7 del 7 febbraio 2021, in corso di pubblicazione, si è disposta la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado presenti sul territorio comunale fino alla data del 21 febbraio 2021».