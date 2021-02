«Dobbiamo restare calmi, uniti e determinati nella battaglia contro il virus invisibile e insidioso»

MONTENERO DI BISACCIA. Si esprime anche la sindaca di Montenero di Bisaccia Simona Contucci sulla zona rossa introdotta in basso Molise.

«Cari concittadini, nel tardo pomeriggio di oggi il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Donato Toma, ha emanato l'Ordinanza n. 9 (in allegato) con la quale istituisce le cosiddetta "Zona Rossa" in quasi tutti i Comuni del Basso Molise ricadenti nel Distretto Socio-Sanitario di Termoli.

Da domani, lunedì 8 febbraio e fino a domenica 21 febbraio 2021, anche nel nostro Comune entreranno in vigore le limitazioni già previste nella precedente Ordinanza del Presidente Toma, emanata per il Comune di Campomarino (in allegato).

La decisione è stata presa a seguito dell'esame della relazione odierna dell’Asrem, con la quale si segnala un costante ed esponenziale aumento dei contagi in quasi tutti i territori comunali facenti parte del Distretto Sanitario di Termoli.

L'evoluzione del quadro pandemico e il conseguente stress riverberatosi sulle strutture sanitarie regionali, ha determinato l'assunzione di scelte più drastiche, come quella di oggi.

Per quanto ci riguarda, inoltre, resta confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado del nostro Comune, già prevista con Ordinanza sindacale.

Concludo questo messaggio con l'ulteriore notizia inviataci oggi dall'Asrem, che ci segnala altri due positivi nel nostro paese: per la prima persona, che ha contratto il virus fuori Montenero, la catena dei contatti è stata già ricostruita; anche per la seconda persona, che è riconducibile invece a un cluster locale noto, la ricostruzione della catena dei contatti è già avvenuta.

Invito tutti i cittadini a rispettare le limitazioni previste dall'Ordinanza del Presidente Toma, ricordando che dobbiamo restare calmi, uniti e determinati nella battaglia contro questo virus invisibile e molto insidioso.