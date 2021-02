«Di nuovo in zona rossa, o riaprite il Vietri o dovete dimettervi tutti»

MONTENERO DI BISACCIA. Non ci va per il sottile il consigliere comunale di minoranza per Montenero che rinasce e vicepresidente dell'assise civica, Gianluca Monturano: «Tutto il Basso Molise, di nuovo, in zona rossa. Non c’è altro da aggiungere, solo la presa d’atto di una vergognosa classe dirigente regionale.

Siamo in assoluta emergenza. Una catastrofe vera, in tema economico, sociale e sanitario.

Gli Ospedali pubblici di questa regione sono al collasso.

Ora non ci sono più scuse, dovete riaprire adesso l'Ospedale Vietri di Larino, quale centro Covid-19.

Ve lo chiede il popolo, ormai in ginocchio. Per amor di Patria. Altrimenti dovete dimettervi tutti, Toma e Florenzano in primis, perché di voi i cittadini molisani non ne possono più.

Per quanto riguarda, invece, la situazione emergenziale, ormai fuori controllo, di Montenero di Bisaccia si sta palesando tutto quello che abbiamo sempre sostenuto, ovvero l'impreparazione totale dei nostri amministratori comunali attuali (alleati politici diretti della Giunta Toma), a partire dalla Contucci, ad affrontare questa pandemia.

Sono molti giorni, infatti, che si registra l’aumento dei casi di positività nella nostra Comunità, con una costanza davvero preoccupante, ma solo ieri la Sindaca (autorità sanitaria comunale) ha deciso di prendere provvedimenti, mediante l’Ordinanza che ha portato alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e all’intensificazione dei controlli per evitare gli assembramenti.

L’Ordinanza di ieri e la Zona rossa di oggi mostrano candidamente (anche agli “Ultras” e ai “Troll”) che qualcosa non ha funzionato.

Con il presente Comunicato, in qualità di Vicepresidente del Consiglio Comunale, chiedo pubblicamente al Presidente Marraffino di procedere alla convocazione, possibilmente entro la prima metà di questa settimana, del Consiglio Comunale di Montenero, per la prima volta in modalità Streaming sui canali Social del Comune nel quale discutere anche l’Ordine del Giorno, che la maggioranza non ci ha permesso di dibattere (con modalità al quanto “discutibili”) nello scorso Consiglio Comunale, che va ad impegnare la Giunta e il Sindaco a farsi portavoce della necessità di destinare il Vietri di Larino ad Ospedale Covid-19.

Approfitto, inoltre, per annunciare che provvederemo, nelle prossime ore, a protocollare una Mozione Consiliare per impegnare la Giunta a prevedere, in maniera frequente e continuativa, l’esecuzione di tamponi rapidi, gratuiti e pubblici, come già disposto ed effettuato in molti Comuni italiani e molisani, al fine di monitorare al meglio la situazione epidemiologica. Mozione che, vista l’importanza del tema, chiediamo venga calendarizzata nel “convocando” Consiglio.

P.S. Sono costretto a scrivere questo postscriptum per i “soliti noti” che non condivideranno le mie critiche nei confronti dell’operato dell’Amministrazione comunale, tuonando con la solita lagna mista a piagnisteo e la ormai nota “paternale” di cui siamo francamente stufi.

Dovete, miei cari, semplicemente accettare le critiche dell’opposizione perché esiste ancora, in questa Nazione e dunque anche a Montenero, la libertà costituzionale, rispettando gli altri, di dire le cose che non vanno. E noi siamo stati eletti proprio per questo. Che vi piaccia o no».