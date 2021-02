Servizio Civile Universale, opportunità per giovani nell’unione ciechi e ipovedenti

CAMPOBASSO. È stato pubblicato, sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, il bando per la selezione di 46.891 operatori volontari da avviare al servizio civile nell’anno 2021.

Quest'anno, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS-APS offre complessivamente 978posti in 7 progetti da realizzarsi su tutto il territorio nazionale Italia.

I nostri progetti hanno la durata di 12 mesi e una modalità d’impiego che prevede un monte ore annuo di 1.145 per un max di 25 ore di servizio settimanale.

Codice progetto è 171389 unione italiana ciechi e ipovedenti sezione territoriale di Campobasso.

Possono presentare domanda per il bando volontari 2020 i giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti (cittadini italiani / cittadini di un altro Paese dell’Unione Europea / cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia) presentando domanda, esclusivamente in modalità online, tramite SPID (1), accedendo al sito internet https://domandaonline. serviziocivile.it

entro e non oltre le ore 14.00 dell’15 febbraio 2021.

(1) SPID

Che cosa è SPID?

SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che ti permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da Computer, Tablet e Smartphone

Come ottengo SPID?

se sei un cittadino italiano residente in Italia o all'estero (qui le istruzioni per richiedere lo SPID https://www.spid.gov.it/ richiedi-spid ;

I giovani che saranno selezionati per partecipare al Servizio Civile Universale per il Bando 2020 presso le sedi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti avranno diritto a:

- Firmare un contratto di servizio con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ricevere un trattamento economico pari a 439,50 euro al mese;

- Partecipare a 120 ore di formazione complessiva suddivisa in formazione generale e formazione specifica;

- Ricevere l’attestato di partecipazione al Servizio Civile Universale (riconosciuto da un ente terzo);

- Beneficiare di un periodo di tutoraggio, consistente in un percorso di orientamento al lavoro, strumenti e informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine del servizio civile.

Per avere tutte le informazioni necessarie per partecipare al bando in uno dei progetti dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e consultare le sintesi dei progetti, visita il nostro sito internet

www.uiciechi.it

sezione: Servizio Civile Universale

per info tel. 0874332207

email uicccb@uiciechi.it