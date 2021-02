Zona rossa, Soa: “Chiediamo sospensione delle produzioni e dei servizi non essenziali”

TERMOLI. Il SOA Sindacato Operai Autorganizzati invia ufficialmente al presidente della regione e al prefetto di Campobasso la richiesta immediata di sospensione di tutte le attività non essenziali del basso Molise, a partire dal nucleo industriale di Termoli. La zona rossa intesa come quella delle feste natalizie non serve, per evitare assembramenti sui trasporti pubblici e nelle fabbriche ci vuole la chiusura totale dei servizi non essenziali, una situazione del basso Molise a dir poco catastrofica viste le precarie condizioni dei servizi sanitari pubblici regionali. La tutela e la sicurezza dei lavoratori e delle loro famiglie è una priorità per il bene di tutta la comunità e per evitare ulteriori contagi.