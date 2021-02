Crisi del trasporto pubblico locale, martedì il presidio dinanzi la Regione

CAMPOBASSO. Continuano le rimostranze del Tpl (trasporto pubblico locale) che, già nelle scorse settimane, aveva chiesto un incontro con i vertici regionali per discutere delle problematiche della categoria, soprattutto di quelle legate alla sicurezza degli autisti in un periodo di emergenza sanitaria.

È di oggi la notizia che l’organizzazione sindacale Faisa farà un presidio dinanzi la Regione domani mattina, per chiedere un incontro all’assessore al ramo o al Presidente della Giunta Regionale.

“Domani 09/02/21, la scrivente O.S. Faisa, indice un presidio presso la sede regionale del Molise, in via IV novembre.

La nostra O.S. ritiene fondamentale e necessario rimuovere gli effetti del disastrato TPL Molise, agendo sulle cause che le determinano. Questo può avvenire solo se le istituzioni, in primis la Regione, non siano assenti e mettano in atto interventi mirati e necessari per la gestione dello stesso”.

Di seguito la lettera di comunicazione del presidio:

Oggetto: comunicazione di effettuazione presidio presso il consiglio regionale del Molise, via IV Novembre;

La scrivente O.S. comunica l’effettuazione di un presidio sindacale:

 Martedì 09/02/21, dalle ore 09.30 alle ore 12.30, presso la sede del Consiglio regionale del Molise, via IV Novembre – Campobasso;

Il presidio è indetto per rimostranza contro l’assenza d’interventi regionali necessari a contrastare la grave crisi del Trasporto Pubblico molisano, aggravate dalle conseguenze della pandemia.

Fra l’altro, in contrasto con le norme dei DPCM, incauti ordini di servizio aziendali, per l’emissione dei titoli di viaggio da parte degli autisti, sprovvisti anche dei mezzi di protezione, espongono gli operatori a possibili contagi, come già verificatosi;

Durante il presidio, cui parteciperanno circa quaranta persone, potrebbero essere utilizzate bandiere, altoparlanti ed altri strumenti di propaganda ed informazione.

L’iniziativa, inoltre, si svolgerà nel rispetto delle disposizioni riguardanti il distanziamento interpersonale e con l’utilizzo dei D.P.I. individuali.

Nel corso della manifestazione desidereremmo essere convocati, massimo tre persone, dall’Assessore Trasporti od, in sua assenza, dal Presidente della Giunta Regionale per un’audizione.