Un nodo blu contro il bullismo

URURI. La scuola dell'infanzia di Ururi (appartenente all'Istituto Comprensivo "John Dewey" di San Martino in Pensilis) celebra la Giornata Nazionale contro il bullismo anche in modalità didattica a distanza.

L' argomento, tanto delicato quanto importante, è stato affrontato attraverso un videoracconto proposto ai bambini che ha come protagonista un piccolo topo alle prese con i bulli in ambiente scolastico. Mostra tutta la forza e il coraggio che anche i più piccoli possono avere. Così, anche in questi tempi bui caratterizzati da una pandemia che sembra non darci tregua, emergono gli importanti temi dell'unione, della solidarietà e del rispetto reciproco ,che fanno la differenza. A simboleggiare il tutto è stato esposto sul cancello della scuola un cordoncino di colore blu con alcuni nodi, simbolo della campagna del Miur contro il bullismo.

Il tutto manda un forte messaggio, proveniente dai nostri bambini che ,sebbene piccolini, hanno espresso l'importanza dell'unione e la forza del coraggio contro il fenomeno del bullismo.



Un contributo a firma dei bambini e delle docenti della scuola dell'infanzia di Ururi.