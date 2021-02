Regioni e autonomie locali incontreranno il presidente del Consiglio incaricato Draghi

ROMA. Mercoledì mattina, 10 febbraio, alle 11 - come riportato su alcune agenzie - il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi inconterà i Presidenti di Anci, Upi e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

"Domani sarò con il Presidente di Upi De Pascale e il Presidente di Anci Decaro dal Presidente Draghi che ha avuto la sensibilità - e non era tenuto a farlo - di chiamare le rappresentanze degli enti locali a un confronto prima dell'avvio, mi auguro a breve, del suo governo", ha annunciato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, nel suo intervento all'assemblea dei soci di Legacoop Estense.

"Domattina - ha spiegato Bonaccini - mi farò carico di porre due questioni urgentissime: da un lato il tema della lotta alla pandemia e del piano vaccinale, che è lo strumento vero che abbiamo per sconfiggere questa tragedia; dall'altro come affrontare il Recovery plan prima che nelle prossime settimane venga inviato a Roma e sul quale, va detto, c'era stato troppo poco confronto con il governo precedente. Io mi auguro che nasca il governo - ha proseguito il presidente della Conferenza delle Regioni - posto che non è stato possibile dar vita al Conte ter come poteva essere giustamente auspicabile.

Oggi credo che il presidente Mattarella abbia concesso all'Italia un'opportunità con una delle personalità nazionali più stimate in Europa e nel mondo, per un governo che provi ad affrontare alcuni nodi prioritari per il paese e che vanno affrontati subito perché chi chiedeva e ha chiesto elezioni in queste settimane lo ha fatto per interesse di parte e non certamente per l'interesse del paese". A chi rappresenta il mondo delle imprese serve "un governo che prenda decisioni per le sfide immediate che abbiamo di fronte, piuttosto che l'ennesima, infinita campagna elettorale".

Fonte Regioni.it