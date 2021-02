Zona rossa, limitazioni alla vendita nelle aree pubbliche e mercatali

TERMOLI. Nuove restrizioni dopo l'introduzione della zona rossa nel basso Molise e a Termoli. In particolare, con propria ordinanza (la n. 50) il sindaco Francesco Roberti ha previsto limitazioni alla vendita nelle aree pubbliche e mercatali.

«Diversi venditori ambulanti e spuntisti provengono da regioni e comuni limitrofi. Il sindaco di Termoli, valutato che allo scopo di assicurare tutte le misure preventive di contenimento del contagio si ritiene opportuno consentire la vendita di prodotti agricoli, generi alimentari e prodotti florovivaistici sulle aree pubbliche mercatali e non mercatali ai soli residenti nel Comune di Termoli; ritenuto che ricorrano le condizioni di estrema necessità e urgenza e di conseguenza di dover adottare ulteriori misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus», si ordina in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 nell’ambito del territorio comunale, con decorrenza da mercoledì 10 febbraio e fino al 21 febbraio, salvo proroga, il divieto di vendita di prodotti agricoli, generi alimentari e prodotti florovivaistici sulle aree pubbliche mercatali e non mercatali agli spuntisti e ambulanti non residenti nel Comune di Termoli.