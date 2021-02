Insegnanti, dal Cts via libera al concorso

ROMA. Il Comitato tecnico scientifico da il via libera al concorso straordinario per l’immissione in ruolo dei docenti che abbiano insegnato almeno tre anni.

Gli esperti hanno pertanto autorizzato lo svolgimento delle ultime 4 prove rimaste e che si terranno nei giorni 15, 16, 18 e 19 febbraio.

Inoltre, l’idea del presidente incaricato Draghi di prolungare il calendario scolastico al mese di giugno era stata già presa in considerazione nel mese di dicembre dalla ministra Azzolina, attraverso una proposta fatta ai governatori regionali che hanno la competenza sul calendario scolastico.

Bisognava discuterne con le Regioni e verificare, di raccordo con il Ministero dell’istruzione, in quali territori si ravvisava tale necessità.

Le Regioni hanno la facoltà di adottare determinazioni in merito al prolungamento o modifica del calendario scolastico con l’unico limite di non scendere al di sotto dei duecento giorni di lezione.

Nelle ultime settimane la ministra Azzolina ha anche chiesto al Mef un importo pari a 250 milioni di euro per ristori formativi da attuare in agosto nelle zone del Paese ove la povertà educativa risulta essere maggiore, oltre a un accordo con gli psicologi al fine di istituire un supporto psicologico nelle scuole e sportelli a favore dei giovani.