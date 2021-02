Furto di tabacchi, Carabinieri di Venafro arrestano due persone

VENAFRO. Data odierna, militari compagnia di Venafro, hanno proceduto all'arresto in flagranza di due persone di origine campana resesi responsabili di furto ingenti quantitativi di tabacchi. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di conferenza stampa che si terrà alle ore 10.45 di oggi 10.02.2021 presso la sede della Compagnia Carabinieri di Venafro, sita in quella via Maiella n. 49, alla presenza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Isernia, Ten. Col. Gennaro Ventriglia.