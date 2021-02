Vaccinazioni over 80 in Molise, in tilt prenotazioni telefoniche e online

Flash News di La Redazione Più informazioni su Campobasso CAMPOBASSO. Esplodono call center della Regione Molise e server Oracle per l'afflusso di contatti dovuti al via libera delle prenotazioni sulle vaccinazioni over 80. «Sito della Regione bloccato e numero sempre occupato», decine di queste segnalazioni ci hanno già raggiunto.