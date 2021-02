La trasmissione Vita in Diretta in paese Copyright: Termolionline.it

SERRACAPRIOLA. Nella mattinata di oggi sono stati effettuati altri 70 tamponi molecolari - per un totale di 105 - presso il modulo drive-through dell'Asl. Ad oggi, il numero dei positivi è salito a 83. La richiesta di zona rossa fatta da parte dell'Amministrazione ha avuto risonanza a livello nazionale, oltre che regionale: oggi pomeriggio alle 17.25 andrà in onda un servizio della "Vita in diretta" su RAI 1 riguardante la zona rossa a Serracapriola. Restiamo, intanto, in attesa di un riscontro da parte della Regione, della Prefettura e dell' Asl.

«Terremo tutti i cittadini continuamente informati, invitandoli al contempo a rispettare le regole e a ridurre il più possibile le uscite e i contatti con altre persone. La responsabilità individuale è fondamentale per superare questo difficile momento. Un caro augurio di pronta guarigione a chi è stato purtroppo contagiato, ha postato il sindaco Giuseppe d'Onofrio sulla pagina Facebook dell'ente locale.