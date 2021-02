Mercato, uffici pubblici e scuole chiusi fino al termine della zona rossa a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Triplo provvedimento, progressivo, negli ultimi giorni, assunto dal sindaco Giovanni Di Matteo a San Martino in Pensilis. Dopo l'istituzione della zona rossa, il primo cittadino ha chiuso le scuole fino al 21 febbraio, dall'infanzia alle medie; quindi è stata decretata la chiusura degli uffici pubblici e, infine, con ordinanza sindacale n. 9 del 10/02/2021 è stata disposta, in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell’ambito del territorio comunale, fino al 21/02/2021, o diversa data secondo le disposizioni emanate dal Governo o dalla Regione Molise, la sospensione del mercato settimanale del sabato di via Marina.