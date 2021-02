Puglia in zona gialla, a Serracapriola chiedono ancora quella rossa

SERRACAPRIOLA. Come reso noto già ieri, collegamento con la Vita in Diretta e Alberto Matano da Serracapriola, comune dell'alta Puglia che invoca la zona rossa poiché a contatto col basso Molise e per l'aumento dei contagi avvenuti sul territorio. Tutto questo accade mentre la regione torna gialla.

«Come ormai noto, da oggi la Puglia torna in zona gialla, compresa Serracapriola - riferisce l'amministrazione di Serracapriola su Facebook - abbiamo atteso fino a questo momento un'eventuale risposta ma la nostra richiesta di zona rossa, dopo la risposta del presidente Emiliano, è al vaglio del ministro della Salute e restiamo in attesa del suo parere. Nel frattempo tutto ciò che prevede la zona gialla varrà anche sulla nostra comunità fatta eccezione per le restrizioni previste nell'ordinanza sindacale del 06/02/2021 in vigore fino al 14/02/2021 compreso. In tal senso ci affidiamo al senso civico di tutta la popolazione e al rigoroso rispetto delle regole vista la delicata situazione.