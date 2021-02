Martiri delle Foibe, la sola verità

GUGLIONESI. Sulla ricorrenza del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, interviene la componente guglionesana di Fratelli d’Italia.

«I massacri delle foibe e l'esodo dalmata-giuliano sono una pagina di storia che, per quasi 60 anni, l'Italia ha voluto dimenticare.

La storia ci dice che la scelta della data non è stata casuale. Proprio il 10 febbraio 1947 furono firmati i trattati di Pace a Parigi con i quali si assegnarono l’Istria, Quarnaro, Zara e parte del territorio del Friuli Venezia Giulia alla Jugoslavia. I territori furono assegnati all’Italia con il Patto di Londra, mentre la Dalmazia venne annessa a seguito dell’invasione nazista in Jugoslavia.

Solo nel 2004, quindi, il Parlamento italiano scelse e istituì il 10 febbraio come giornata del ricordo delle Foibe.

Nelle ultime ore, su alcune pagine social, è stata fatta circolare una riflessione non veritiera e altamente disinformativa, ossia che il massacro delle foibe è avvenuto per mano di fascisti.

Pagine social di giovani che, seppur con buone intenzioni di informare i loro coetanei e non, si sono schierati palesemente a sinistra, contorcendo quella che è la vera storia del massacro delle foibe. Proprio loro, filocomunisti, che per circa 60 anni hanno “tentato” di gettare nell’oblio questa pagina nera di storia.

Volete un po’ di storia? Volete sapere come sono andate realmente le cose?

Chiediamo scusa se questo excursus storico che andremo a fare vi farà tornare a leggere qualche “sussidiario”, ma ci teniamo tanto alla vostra cultura. Come del resto teniamo alla nostra.

Vi ricordiamo che, i primi dati li diede Alcide De Gasperi agli alleati nel 1945, presentando una lista di 2500 deportati italiani dalle truppe jugoslave e almeno 7500 scomparsi. In realtà, purtroppo, i numeri erano più gravi di quelli riportati nella lista di De Gasperi, essendoci state almeno 20 mila esecuzioni e 250 mila esuli italiani.

Nella zona triestina furono oltre 3000 gli italiani gettati nella foiba di Basovizza. Quest’ultima nota per esser stata la prima foiba visitata ufficialmente da un Presidente della Repubblica italiana, Francesco Cossiga nel 1991. E, niente di meno, sempre per voi disinformati e disinformatori, soltanto un anno dopo, l’allora neo eletto Presidente Oscar Luigi Scalfaro, la proclamò monumento nazionale.

E passiamo ad altri dati.

I primi a finire in foiba nel 1945 furono carabinieri, poliziotti e guardie di finanza, nonché i pochi militari fascisti della RSI rimasti in vita e i collaborazionisti che non erano riusciti a scappare per tempo. A questi seguirono migliaia di civili, la cui unica colpa era quella di essere italiani in un territorio che solo da poche settimane era passato sotto dominio Jugoslavo.

Le uccisioni avvenivano in maniera spaventosamente crudele. I condannati venivano legati l’un l’altro con un lungo fil di ferro stretto ai polsi, e schierati sugli argini delle foibe. Quindi si apriva il fuoco trapassando, a raffiche di mitra, non tutto il gruppo, ma soltanto i primi tre o quattro della catena, i quali precipitando nell’abisso trascinavano con sé gli altri sventurati, condannati così a sopravvivere per giorni sui fondali delle voragini, sui cadaveri dei loro compagni tra sofferenze inimmaginabili.

Sapete sotto quale dominio era finita la Jugoslavia? Non lo sapete? No che non lo sapete! Ve lo diciamo noi. Sotto il dominio comunista di Tito. Sapete chi è Tito? Non lo sapete? Tito era un dittatore, comunista ribadiamo, responsabile di molteplici crimini contro l’umanità.

Dopo questa lezione di storia, il gruppo di Fratelli d’Italia Guglionesi, vi ringrazia per l’attenzione e vi lascia un consiglio: ogni tanto, i libri bisogna studiarli non solo aprirli».