Covid più contagioso, il grafico degli ultimi 3 mesi a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il sindaco Giovanni Di Matteo ha reso noti i contagi rilevati anche dai test antigenici: «Sono stati eseguiti 64 tamponi antigenici che hanno rilevato 13 positività al Covid, quasi tutti sintomatici o contatti di positivi. Altri cittadini mi hanno comunicato la loro positività in seguito ai test eseguiti presso strutture private. I dati di Asrem riportano soggetti già positivi ai nostri antigenici. Pertanto, al momento, la situazione dei contagi è la seguente:

- positivi al tampone molecolare 29

- positivi al tampone antigenico 54

In totale, i positivi sono 83.

Quello che sospettavamo si è avverato: siamo di fronte a un virus che ha sviluppato un livello di trasmissibilità molto più alto. I nostri comportamenti che erano tarati su un una pericolosità notevolmente più bassa non sono più sufficienti. Per questo è fondamentale aumentare il livello di attenzione e di precauzione: quello che ieri era sufficiente a proteggerci oggi non lo è più. In basso, il grafico riporta i contagi nel nostro comune dal 15/11/20 ad oggi e dimostra proprio questo. In novembre misure di contenimento di livello più basso hanno immediatamente arrestato il contagio. Oggi misure più severe faticano ad invertire il trend. C'è bisogno di ridurre al minimo la mobilità. Gran parte dei contagi si sviluppa in casa, con amici e parenti. Dipende solo da noi».