Aumentano i contagi a Petacciato, il sindaco ai giovani: «Evitate assembramenti»

PETACCIATO. «Purtroppo, come sta avvenendo nei Comuni limitrofi, iniziamo a registrare un aumento di positivi (al test antigenico rapido). Inoltre Il virus inizia a dilagare tra i soggetti più giovani». È il messaggio del sindaco Roberto Di Pardo.

«Per questo mi rivolgo in particolare a loro: evitate assembramenti, incontri in luoghi chiusi. Fatelo per voi, per i vostri genitori e per i vostri nonni. Una piccola rinuncia oggi vale tanto: può valere una vita!»