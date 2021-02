Presentazione del libro “La vetrina la mia Arte” del Cav. Giuseppe Marco Pasquarella

PETACCIATO-ROMA. Domenica 14 febbraio 2021 alle ore 14,30, nello Showroom di Intersystem Group di Commercity, Isola C-30-31-32-33 in via Alexandre Gustave Eiffel , 100 Roma, con il Patrocinio di: PGM Studio di Vetrinistica di Petacciato, Confassociazioni Molise, Confassociazioni, Associazione Vetrinisti & Visual Europei, sarà presentato il libro “La VETRINA LA MIA ARTE”.

L’evento, organizzato dall’Autore Cav. Giuseppe Marco Pasquarella, con la partnership di Intersystem Group è rivolto a tutti gli operatori del settore vetrinistico, scuole, visual merchandiser ,aziende .

Alla presentazione l’autore sarà affiancato da relatori dellaPresidenza dei Vetrinisti& Visual Europei e Confassociazioni.

Un grazie per la collaborazione alla casa Editrice “Giacovelli editore “.Un grazie a chi ha curato l’introduzione ovvero il Dott.Angelo Deiana Pres. Confassociazioni , un grazie anche al Direttore di Libero Quotidiano Dott.Vittorio Feltri per la prefazione e ancora ,la partnership di:Intersystem Group di Roma, Lideimmagine ,Pgm studio di Vetrinistica con le stagiste, Confassociazioni Molise, Vetrinisti &Visual Europei, la Fotografa di Moda Lucia Giacani per gli scatti di copertina fatti a Milano e il maestro Monica Cavicchioni per aver contribuito con alcune foto dei suoi lavori inserite nel libro.