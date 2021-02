Automobilisti in panne causa gelo salvati dai Carabinieri

SAN GIULIANO DI PUGLIA. L'arma dei Carabinieri in soccorso della popolazione. Anche nella mattinata odierna si registrano varie segnalazioni di automobilisti rimaste in panne nella coltre bianca e gelo che ha messo a dura prova i paesi di tutto il cratere. I Carabinieri della Stazione di Colletorto hanno soccorso automobilisti rimasti in panne nel comune di San Giuliano di Puglia, nelle strade periferiche del paese, anche con l'ausilio del personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Santa Croce di Magliano.