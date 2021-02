Vaccini over 80, a Larino il servizio di registrazione per aderire alla campagna

LARINO. Il Comune di Larino, grazie alla collaborazione con la locale associazione turistica, ha attivato il servizio di registrazione per aderire alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 per la popolazione over 80.

Il servizio sarà attivo, questa settimana, da mercoledì e fino a Venerdì dalle ore 9:30 alle ore 11:30 presso i locali della Pro Loco siti al piano terra del Palazzo Ducale.

Per la registrazione sono necessari:

Tessera sanitaria del paziente over 80;

Tessera sanitaria del figlio/a o tutore;

Recapito telefonico del figlio/a o tutore;

Indirizzo email del figlio/a o tutore;

Il servizio è attivo per tutti i cittadini che hanno un'età uguale o superiore a 80 anni e ai cittadini che compiranno tale età nel corso del 2021.

(Per la registrazione può recarsi anche solo il figlio/a o tutore)

Il servizio è prestato nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale e l'uso dei dispositivi di protezione personale.

Settimanalmente saranno comunicate le giornate e gli orari di fruizione del servizio.