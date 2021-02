L’associazione “Il tombolo di Isernia” in visita all'assessorato regionale

CAMPOBASSO. Portare avanti la cultura del merletto per tramandare questa antica tradizione di Isernia ai più giovani. E’ la mission dell’Associazione “Il Tombolo d’Isernia, l’arte nelle mani”, costituitasi poco tempo fa, che questa mattina è stata ricevuta dall’assessore regionale al Turismo e Cultura, Vincenzo Cotugno.

Accompagnate dalla consigliera regionale Filomena Calenda, le rappresentanti dell’Associazione hanno illustrato gli obiettivi principali e le iniziative che intenderanno portare avanti per riportare in auge un’antica tradizione isernina.

“Il tombolo è certamente una delle più antiche tradizioni che la nostra regione conservi, che ad Isernia è un’arte che si tramanda da generazioni con fierezza e grande passione” il commento dell’assessore Vincenzo Cotugno “plaudo a questa nuova iniziativa che vuole conservare una cultura popolare, quello che possiamo certamente definire un prodotto “made in Isernia”, affinché le nuove generazioni possano apprezzarne la bellezza e l’orgoglio con la quale la sua arte è arrivata fino ad oggi.

Dietro il tombolo ci sono i sacrifici di tante donne, anticamente votate a questo mestiere per necessità e bisogno, e che oggi nei vicoli di Isernia rappresentano una perla del paesaggio circostante. Dopo il Museo del Tombolo, la nascita di questo nuovo gruppo di volontari” conclude l’assessore Cotugno “ci sprona come Istituzione regionale a stare al fianco di questo importante pezzo dell’artigianato molisano, che rappresenta certamente un fortissimo richiamo per i turisti in visita in Molise e una parte importante della nostra cultura da portare avanti con orgoglio”.

Al termine dell’incontro le rappresentanti dell’Associazione hanno donato all’assessore Cotugno una maschera di carnevale fatta interamente a tombolo.

“Questo prezioso prodotto del manufatturiero isernino rappresenterà un elemento di sviluppo non solo per il capoluogo pentro ma per l’intero territorio regionale” ha affermato la consigliera regionale Filomena Calenda “la Regione sarà al loro fianco nel promuovere e sostenere le diverse iniziative di carattere culturale e turistico che metteranno in campo nel prossimo futuro”.

“Siamo soddisfatte di essere state ricevute dall’assessore al turismo e di aver colto il suo entusiasmo per l’iniziativa” il commento unanime dell’Associazione “siamo certe che insieme alle istituzioni il tombolo di Isernia avrà lunga vita e riuscirà ad essere un elemento di valore nell’offerta turistica e culturale del Molise”.