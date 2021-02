MONTECILFONE. Quest'anno l'evento Eco-forum che Legambiente Molise organizza annualmente in collaborazione con l'università degli studenti del Molise e la Camera di Commercio del Molise ha premiato Montecilfone non solo come "Comune riciclone" ma anche "Comune rifiuti free" in quanto abbiamo superato tutti i mesi dell'anno 2020 il 75% di raccolta differenziata. «Ringraziamo il gestore Giuliani Environment per il servizio gestito dalla stazione appaltante Unione dei Comuni del Basso Biferno – ha commentato il sindaco Giorgio Manes - l'amministrazione comunale dai primi mesi del proprio mandato ha instaurato un rapporto sinergico con la ditta appaltatrice affidandogli anche la pulizia delle strade e potenziando l'Eco-punto comunale, dotato recentemente di impianto videosorveglianza. Il premio è per la maggior parte dei cittadini di Montecilfone che ha compreso l'importanza della raccolta differenziata, il mantenimento del decoro del paese e la salvaguardia dell'ambiente. Auspichiamo di raggiungere il massimo della percentuale, obiettivo che sarà raggiunto solo se tutti prenderanno consapevolezza dell'importanza della raccolta differenziata per la tutela dell'ambiente, rendendo così più sostenibile il pianeta in cui viviamo».