"Il Migliore Chef d'Italia", Nicola Vizzarri entra in finale col punteggio più alto: stasera in tv

TERMOLI. Parte stasera la finale del programma "Il Migliore Chef d'Italia", chef selezionati in tutta Italia che presentano un piatto unico, divisi in diverse puntate andate in onda dal 14 dicembre in prima serata su Canale Italia, sia nella piattaforma Sky che sul digitale terrestre.

"Il Molise... secondo me: trighetto tartufo bianco e salsa al nero di seppia; capasanta ricostruita, cime di rape, cicala a U' sciscill, salsa di cicale, seppia al vapore farcita con gambero e burrata, purea di peperoni arrosti".

E’ questo il piatto coi sapori del territorio molisano con cui lo chef Nicola Vizzarri, del Poggio Costantino, ha partecipato al contest food “Il migliore chef d’Italia”, nuovo format che mira a portare alla ribalta luoghi, tradizioni e innovazioni, prodotti e paesaggi.

Ebbene, Nicola Vizzarri si è classificato al primo posto tra tutti i partecipanti nelle selezioni, raggiungendo il punteggio massimo a cui si è aggiunto anche il bonus della giuria. La finale sarà trasmessa stasera e lunedì 22 febbraio al canale Sky 913 ore 20:30.