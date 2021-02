Sanità, l’affondo di Giambarba: «Basta profitti e privatizzazioni»

CASACALENDA. La riorganizzazione della sanità regionale sull’emergenza Covid crea polemiche a non finire. A intervenire è stato il segretario regionale del Partito comunista del Molise, l’ex sindaco e assessore regionale Michele Giambarba.

«È di domenica sera la notizia di una riunione tra Regione, Asrem e Commissario. Sembrerebbe che durante tale riunione la Fondazione Pavone di Salcito (appartenente al Gruppo Neuromed) abbia dato la disponibilità a mettere a disposizione sessanta posti letto per l'emergenza Covid. La cosa che deve far riflettere è che la richiesta degli amministratori locali, suffragata dalla volontà della popolazione basso molisana e dalla stessa volontà espressa dal Consiglio regionale prevedeva tutt'altro: costituzione di un unico Centro Covid a Larino; utilizzo e recupero di un manufatto pubblico di fatto poco o scarsamente utilizzato; localizzato dal punto di vista orografico in posizione eccellente per il suo raggiungimento, contenimento ed isolamento delle patologie Covid correlate, con conseguente riduzione dei rischi collegati all'interno delle strutture ospedaliere di Campobasso, Isernia e Termoli. L’unico dato certo è quello di preferire, ancora una volta, la sanità privata a quella pubblica! Noi comunisti chiediamo: che vengano aperti “Centri Covid” dedicati di riferimento per i malati, attrezzando anche Spazi di Quarantena per chi non può rientrare nella propria abitazione, ed Aree di Riabilitazione, qualora necessarie, per i pazienti guariti dal Covid; che vengano rafforzate le equipe mediche e paramediche; che venga potenziata la Medicina Territoriale ed i Pronto Soccorso; che venga sbloccato il sistema che privilegia la sanità privata convenzionata restituendo la gestione sanitaria al sistema pubblico; che si ritorni ad una Sanità Pubblica e Nazionale cancellando quella scelta a dir poco scellerata di trasformazione del Titolo V che, di fatto, ha portato alla distruzione del Sistema Sanitario Nazionale. Se 8 mesi fa tutte le carenze organizzative erano in parte comprensibili, oggi non sono più accettabili e vanno condannate, in quanto deleterie per la salute pubblica, fisica e mentale. Basta profitti, basta privatizzazione, sanità pubblica e capillare su tutto il territorio nazionale».