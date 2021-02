PALATA. Il Comune di Palata non rinuncia totalmente al "Carnevale dei Bambini". Sappiamo che questi ultimi giorni non sono stati dei migliori, accompagnati da ansie e preoccupazioni. Però crediamo che i nostri figli debbano poter vivere in serenità il carnevale, seppur virtualmente. Abbiamo pensato che occuparli in qualcosa di creativo, possa in qualche modo distoglierli da tutto ciò che sta succedendo, dalla mancanza dei compagni, della scuola...

Lanciamo dunque l’idea del progetto "Maschera la mascherina".

Invitiamo le famiglie nel creare in casa, una "maschera creativa" che vede protagonista la mascherina anti covid. Con tutte le foto che poi ci arriveranno, faremo una sorta di video sfilata virtuale.

Insomma Palata non deve rinunciare al suo carnevale, nonostante la pandemia, nonostante i risvolti delle ultime settimane, nonostante le preoccupazioni, nonostante tutto, cerchiamo di rendere questo tempo un po' meno pesante per i nostri figli e per tutti noi!!!