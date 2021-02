Carcere Larino, continuano i contagi: sindacato chiede protocollo regionale

LARINO. Il Covid-19, nella sua variante inglese, continua a minare la salute dei molisani e, in particolar modo, dei detenuti e degli operatori del carcere di Larino dove, secondo quanto riportato dal Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria), i contagi sarebbero in numero elevato.

Il Sindacato, inoltre, ha inviato una lettera al Provveditore per il Lazio-Abruzzo e Molise Dott. Carmelo Cantone, ai Direttori degli Istituti Penitenziari del Molise, al Direttore Generale Asrem Oreste Florestano ed alla segreteria nazionale del Sappe in cui si evidenzia l’assenza della stipula protocollo regionale per la Prevenzione e la Sicurezza nei luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Questo il testo della lettera inviata:

Signor Provveditore e Signori Direttori,

La presente per evidenziare doverosamente che per gli Istituti Penitenziari del Molise non è stato sottoscritto con le ASL competenti il protocollo per la prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Ci risulta che I'ASREM Molise non ha dato nessun riscontro alle richieste delle Direzioni né del Provveditore L.A.M. Dott. Carmelo Cantone.

Detto Protocollo (rif. Protocollo Quadro DAP per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da Covid 19) è esistente in quasi tutti gli Istituti del Distretto, es. C. L. Vasto, C.C. Lanciano dove i colleghi, i quali prestano servizio presso le sezioni Covid, vengono monitorati attraverso tamponi molecolari, con una cadenza quindicinale, ed il restante personale con una cadenza mensile.

Inoltre questa Segreteria fa presente che nell'Istituto di Larino è in corso il secondo Cluster di contagio da Covid-19 iniziato con ben trentadue detenuti e quattro Agenti positivi.

Allo stato i detenuti positivi sono ancora in numero elevato e si è registrato un decesso di un utente presso la Casa Circondariale di Larino il giorno 11/02/2021 in seguito a complicanze dovute a contagio da Covid-19.

E' oltremodo necessario essendo questo il quadro generale (si provvederà ad un approfondimento costante anche delle situazioni degli altri Istituti della Regione) da parte di questa sigla sindacale, attualmente rappresentativa del numero più alto di iscritti nei tre istituti molisani, farsi portavoce del bisogno e delle incessanti richieste di sicurezza provenienti dal Personale.

Trattasi, infatti, di personale di cui circa il 90%, è ultracinquantenne e di conseguenza fortemente a rischio.

Il timore fondato ed attuale, viste le precarie condizioni di lavoro è per la propria salute e per quella dei propri cari.

Premesso ciò, questa Segreteria Regionale chiede fortemente Vostro deciso intervento con le Aziende Sanitarie Territorialmente competenti al fine di "favorire ogni tipo di collaborazione e di intervento in modo permanente e costante anche sotto forma di accordi e/o protocolli".

Si chiede pertanto che "vengano fomite istruzioni sanitarie precise e indicate le misure, anche da un punto di vista organizzativo e precauzionale, più urgenti, incisive e coerenti con il contesto penitenziario (cit. Protocollo Quadro).

In alternativa si sollecita l'apertura con la partecipazione anche delle rappresentanze Sindacali di un tavolo tecnico di confronto per individuare nel più breve tempo possibile le misure adeguate alle gravi carenze evidenziate.

Si chiedono, altresì, in sede locale alle Direzioni degli Istituti di Larino, Campobasso ed Isernia confronti periodici in materia di igiene è sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell'utenza, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.