Pietracatella, online bando per richiedere buoni alimentari

PIETRACATELLA. È online, sul sito del comune, il secondo avviso pubblico per buoni alimentari. Le misure straordinarie di sostegno nascono in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza da virus Covid-19 e per quelli in stato di bisogno nei mesi di ottobre/novembre 2020.

L'istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, utilizzando esclusivamente il modulo dedicato messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune e/o presso gli uffici, dalle ore 8.30 del giorno 12 febbraio 2021 alle ore 18.00 del giorno 25 febbraio 2021 e consegnata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o inviata telematicamente.



Per maggiori dettagli consultare il bando completo al seguente link: http://www.comune.pietracatella.cb.it/pietracatella/po/mostra_news.php?id=275&area=H